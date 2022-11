Kuslapuu Lonitseerast: tahtsin, et muusikamaastikul oleks midagi põnevat juures

Lonitseera sündis enam kui kolm aastat tagasi. "Tahtsin, et oleks midagi põnevat ja eestikeelset Eesti muusikamaastikul juures ning saaks oma laulud sahtlist välja," selgitas Kuslapuu otsust bänd kokku panna.

Sel kevadel ilmus Lonitseera debüütalbum "Tapeet". Kuslapuu tõdes, et plaat võeti vastu üllatavalt hästi. "Selline väike, aga küllaltki ustav fänkond on meil tekkinud," märkis ta.

Kuslapuu sõnas, et Lonitseera laulude sõnad on tõukunud tema sisemonoloogist ja filtrit ta neile peale pannud pole. Muusik meenutas, et bänditegemise algusaegadel kartis ta uue lauluga proovi minnes enim seda, kuidas bändikaaslsed sellesse suhtuvad. "Aga nad on kõigega pigem kaasa tulnud ja ma usun, et see koostöö niipea ei lõppe," nentis ta.

Muusik usub, et laulusõnade algalge pärineb juba tema lapsepõlvest. "Ma kuulasin lapsena hullult palju eestikeelset muusikat ja raadiot. Hoidsin kõrvad lahti," selgitas ta.

Ka tänasel päeval liigub Kuslapuu lahtiste kõrvadega ringi. "Kui linnas kõndides klappe peas ei ole, tuleb palju rohkem mõtteid pähe. Olen viimasel ajal üritanud seda rohkem harrastada. Lihtsalt anda võimalus mingitele nüanssidele. Näiteks kuuled mingit vestlust pealt ja tuleb mõni laulumõte," rääkis muusik.