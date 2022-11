The xx'i laulja Romy avaldas teise soolosingli

Ansamblist The xx tuntud laulja Romy (Romy Madley Croft) avaldas teise soolosingli "Strong" koostöös artistiga Fred Again.

Romy uus singel "Strong" räägib loo leina läbielamisest. "Ma mõtlesin enda sugulasele Luisile, kui seda lugu kirjutasin. Me mõlemad oleme kaotanud oma ema noores eas," lausus Romy pressiteates.

"Ma täheldasin temas sama tunnusjoont nagu endaski - suruda alla emotsioone ja teha n-ö head nägu. See lugu pakub tuge, aitab ühenduda oma allasurutud tunnetega ning lõpuks need endast vabastada," lisas ta.

Romyl on varasemalt ilmunud ka soolosingel "Lifetime", mis nägi ilmavalgust 2020. aastal. Samal aastal teatas laulja sotsiaalmeedia vahendusel, et töötab oma esimese sooloalbumi kallal, kuid selle avaldamise tähtaeg on veel teadmata.

The xx'i värskeim album "I See You" ilmus 2017. aastal.