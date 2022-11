Kogemusnõustaja eesnäärmevähist: ütlesin lähedastele, et mind ei ole vaja haletseda

"Keskendun vähkidele ja nendest taastumise protsessidele," tutvustas Seeland, mis on tema kogemusnõustamise spetsialiteet. "Ma tõesti loodan, et see üleskutse päästab ei rohkem ega vähem kui elusid," viitas ta "Ole meheks!" kampaaniale.

"Ma ütlesin oma lähedastele lihtsalt, et mind ei ole vaja haletseda, ei ole vaja küsida, et kuidas läheb või kuidas end tunned, vaid rääkige tavalistest asjadest: kus te peol käisite, kus te saunas käisite ja mis nalju sai," rääkis Seeland. "Ma arvan, et selline suhtumine on üks asi, mis aitab haigusega võitlemisele päris edukalt kaasa."

"Tarmo Leinatamme üleskutse jäi mind kõnetama," tunnistas Seeland, mis viis teda eesnäärmevähi kontrolli. "Tarmo jaoks jäi kontrolli minemine natuke hiljaks."

"Möödaminnes küsisin perearstilt ja siis perearst ütles, et võtame vereproovi," rääkis ta protsessist. "Paari päeva pärast perearst helistas, et üks näitaja talle ei meeldi ja seda tuleks natuke edasi uurida."

Seeland lisas, et kui perearsti juurde ei julgeta minna, siis saab väikse summa eest lasta end testida ka näiteks SynLabis. Tema sõnul on erinevaid põhjuseid, miks mehed kardavad end eesnäärmevähi vastu testida lasta, kaasa arvatud ka see, et kardetakse positiivset tulemust. "Diagnoos on igal juhul pigem varem tarvis avastada kui mõni päev hiljem."