Koit Toome: visuaal annab loole uue hingamise

Koidu viimane täispikk album "Kaugele siit" ilmus aastal 2010. Toome sõnas Vikerraadio hommikuprogrammi intervjuus, et tema muusikukarjäär on kestnud juba peaaegu 30 aastat ning selle tähistamiseks annab ta võib-olla parimate lugude kogumiku uue plaadi näol välja, kuhu kaasab ka värsked singlid, kuid muidu tal uue plaadi tegemise ideed hetkel ei ole.

"See on vist alati niipidi olnud, et muusikud ise tahavad hirmsasti uusi lugusid mängida, aga publik tahab vanu häid," lausus Toome, et vanad hitid peavad esinedes ikkagi repertuaaris olema. "Ma rahustan ennast alati sellega, et Rolling Stones laulab ka juba umbes 50 aastat "Satisfactionit". Ühtegi kontserti selleta ei saa."

"Ma olen iseenda kõige suurem kriitik," ütles Toome. "Ma saan väga hästi aru, kui on mindud lati alt läbi või kui midagi on tehtud mitte päris 100 protsendiliselt, sellepärast ma alati üritan anda maksimumi, nii palju, kui ma suudan."

Toome tunnistas ka, et kui tema esimene laps väike oli, pidi ta tihtipeale töö tõttu kodust eemal olema, eriti just pühade ajal. "See on keeruline teema - kui sa tahad teha muusiku tööd pühendunult ja 100% /.../ Me ei saa kodukontoris seda tööd teha, me peame olema põhimõtteliselt kogu aeg lennus," lausus ta.

"Mõnes mõttes annab visuaalne pool loole uue hingamise või veel mingi teise tahu juurde," arvas Toome, kes otsustas uuele singlile "Hääletu" ka muusikavideo välja anda.