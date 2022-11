Rihanna avaldas uue singli "Born Again"

Rihannal ilmus selle aasta teine singel "Born Again", mis valmis, nagu eelminegi singel "Lift Me Up", filmi "Black Panther: Wakanda Forever" linateose raames.

Rihanna värske singli kirjutas artist The-Dream, kes on varasemalt kirjutanud lauljannale ka hittlood "Umbrella" ja "Birthday Cake".

Rihannal on lauljakarjääri jooksul ilmunud kaheksa stuudioalbumit, kuid tema viimasest täispikast albumist on möödunud üle kuue aasta. Pärast pikka pausi naases Rihanna laulmise juurde tänavu oktoobris, avaldades singli "Lift Me Up".

Samuti kinnitas Rihanna, et esineb 2023. aasta septembri Super Bowli vaheajal.