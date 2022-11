Alar Karis lastele jõuluvana mängimisest: sellest ei saa enam lahti

Isadepäeva eel kohtus presidendipaar Rapla gümnaasiumi noortega, et kuulda ja mõelda, millist rolli isad nende elus mängivad, mida neilt õppida ja kui olulised perekondlikud traditsioonid nende peredes on.

"Kui mina oli väike poiss, siis isadepäevast väga palju ei räägitud ja seda väga palju ei peetud," rääkis president. "Mida vanemaks saad ja mida vanemaks lapsed saavad, seda tähtsamaks tundub isadepäev muutuvat," leiab ta.

Sirje Karis meenutas, et temal on oma isast meeles see, kuidas isa talle söögitegemise selgeks õpetas. Öiste süldilõikamiste lahutamatuks osaks olid isa ja tütre pikad jutuajamised. "Need olid pikad vestlused, nelja-, viie-, kuuetunnised. Omavahel. Kahekesi. See oli tore," meenutas presidendiproua.

President leiab, et last kasvatades on oluline omavaheline suhtlus ning teineteist tuleb kuulata. "Huvitav on see, et mida nooremad lapsed on, seda huvitavamaid küsimusi nad esitavad," märkis ta.

Lisas isa- ja vanaisakohustustele täidab Alar Karis jõuludel ka jõuluvana rolli. "Sellest ei saa enam lahti. Kui sa seda juba tegema hakkad, pead järgmine aasta ka tegema. Eks ma vaatan, kaua ma vastu pean, aga varsti pole vaja habet ette pannagi," rääkis ta.

Oma esimese lapse sai Alar Karis 21-aastasena. "Ma olen siiani seda meelt, et lapsed peaksid sündima üsna varakult. Siis ei ole võib-olla aega nii palju, aga sa ei muretse, kuidas nad hakkama saavad, ja siis nad saavad võib-olla paremini hakkama. Ma tean seda oma tütre pealt, sest ta sündis 12 aastat pärast esimest last ja ma hakkasin rohkem muretsema," tõdes ta.