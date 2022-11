Video: president Alar Karis mängis Rapla koolinoortega korvpalli

Isadepäeva eel kohtus presidendipaar Rapla gümnaasiumi ja Vesiroosi kooli noortega, et rääkida isadusest ja isadepäevast. Riigipea võttis hetke, et kohalike noortega ka korvpalli mängida.

Rapla Vesiroosi kooli õpetaja Viljo Sinikase sõnul on näha, et Rapla on Eestis korvpalli pealinn. "Korvpalli tahetakse mängida, tunniski küsitakse seda. Muidugi on ka teisi alasid, näiteks võrkpall, jalgpall ja saalihoki," rääkis ta.

President meenutas, et nooruses on ka tema korvpalli ja muude pallimängudega tegelenud. "Ei olnud väga palju peale korvi ja palli. Teised valdkonnad on natuke keerulisemad. Kõike sai tehtud," sõnas ta.