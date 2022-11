ETV+ kanalil esilinastub dokumentaalfilm "Isad"

Uues dokumentaalfilmis "Isad" astuvad vaatajate ette erinevate elukutsega, erinevas vanuses ja teistsuguse ellusuhtumisega isad.

Jevgeni on sapöör ja päästja, kuid kodus küpsetab koos tütardega pitsat ning õpetab Maardu lapsi purjetama. Andrei ja ta naine Ljubov on üles kasvatanud neli oma ja 17 lapsendatud last. Dmitri on 61-aastane ja tema endine naine on 26-aastane. Dmitri käib sageli koos väikeste lastega rokifestivalidel ja kontsertidel. Sergei oli esimese tütre sündides vaid 17-aastane.

Nende lood jõuavad ETV+ ekraanile pühapäeval kell 17.30.