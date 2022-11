Puuluup: tahaks leida valemi, et saaks igal pool käia ja kodus ka olla

Viimase kaheksa kuu jooksul on Puuluup esinenud üheksas erinevas riigis. Välismaal esineb bänd nii festivalide kui ka tavaliste kontsertide raames. Teder sõnas, et publiku vastuvõtt olenebki valdavalt sellest, kas esinetakse festivalidel või antakse oma soolokontserte.

"Kõige kindlam on minna festivalile, seal on inimesed olemas, siis läheb kõik hästi," lisas Veisson.

Duo tõdes, et kontserdikorraldajatele nad keeruliste raideritega elu raskeks pole teinud. "Ei taha väga kapriisne olla. On see, mis on," märkis Teder.

"Vastuvõtud on väga erinevad. Teinekord on paar pudelit vett ja järgmine kord on midagi, mida ei oska ettegi kujutada. Meie põhifookus on esinemisel ja me ei taha korraldajale tekitada lisapeavalu sellega, mis roogasid või jooke meil vaja on," lisas Veisson.

Teder ja Veisson tõdesid, et pidevalt välismaal käies soovivad nad leida ka aega, et ka kodus olla. "Tahaks leida ideaalse valemi, et saaks igal pool käia ja samal ajal kodus ka olla," tõdes Veisson. "Selle tuuritamise intensiivsuse juures tekib hetki, kus lähed lennujaama ja sinult küsitakse, kuhu lendad, ja ei tule kohe meelde," lisas ta.