Perearst Anneli Talvik: inimesed otsivad diagnoosi, et end väärtustatuna tunda

Sel nädalal oli saates "Hommik Anuga" külas perearst Anneli Talvik, kes käis vaatamas Tallinna Linnateatris mängitavat "Polkovniku leske". Perearst tõdes saates, et polkovniku lese moodi inimesed otsivad tihti diagnoosi selleks, et tunda, et neid hinnatakse.

Talvik tunnistas, et etendust vaadates tundis ta tugevat ängistust, sest arstina tuli talle nii mõnigi koht tuttvana ette. Arst selgitaks, et kuigi tema oma kabinetis pahameelt väga palju ei kuule, on viimasel ajal hakatud sõimlema teekonnal arstikabinetti – patsiendid sõimavad registratuurides, kõnekeskustes, õdede vastuvõttudel ja koridorides.

"Ma tundsin etenduse ajal seda ängi seetõttu, et minu kollektiivis on 35 inimest ja meie kollektiivne äng tuleb sellest, et iga päev peab lohutama kedagi, kes nutab. Inimesed nutavad, sest patsient väljendab ennast nii ebameeldivalt ja ebaviisakalt. See on valus," rääkis Talvik.

Talviku sõnul on suureks probleemiks see, et inimesed eeldavad, et arstiabi peab kiire olema. "See on väga suur probleem. Kui sa sisened panka, saad kõik kohe, aga kui sa sisened tervisehoiusüsteemi, siis see suur konflikt on selles, et meil on kogu süsteem üles ehitatud selle peale, et sealt saab arstiabi, aga patsient läheb teenust ootama. Need on kaks täitsa iseasja – ta tellib, ta nõuab ja tahab seda omadel tingimustel saada," rääkis ta.

Perearsti sõnul saavad paljude inimeste probleemid enamasti alguse lapsepõlvest, kus neid ei väärtustata. "Võib-olla ainuke koht, kus keegi su peale vaatas – mis on täna ka nende kiirustavate lapsevanemate probleem – oli siis, kui sa palavikus ja haige olid. Nii tekib selline tunne, et ei väärtustata mitte tervist ja rõõmu, vaid väärtustatakse haigust ja haigeks olemist. See inimene kasvab suureks ja läheb arsti juurde ning kui tal ei ole seda head tunnet, et teda väärtustatakse, siis ta otsib kohta, kus teda hinnatakse." selgitas ta.

"Kui tal on mõte, et see võib olla haigus, otsib ta diagnoosi. Ta tuleb arsti laua taha ja kui ta saab selle diagnoosi, on ta nii õnnelik. See on trofee ta kaenlas ja mida keerulisem ladinakeelne nimi, seda uhkem tunne on. Ta saab tähelepanu," kirjeldas Talvik.

"Andkem inimesele lihtsalt tähelepanu ja headust väljaspool kõike seda. See on hästi oluline."