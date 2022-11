Kohviekspert Annar Alas: üle poole maailma kohvist on defektne

Sel pühapäeva on "Hommik Anuga" saates külas kohvikultuuri edendaja Annar Alas, kes osales hiljuti žüriiliikmena Kolumbia riiklikul kohvivõistlusel. Alas tõdes saates, et üle poole maailma kohvist on ebakorrektse käitlemise tõttu defektne.

Võistlusest võttis sel aastal osa 700 farmerit. "Kohalik rahvuslik žürii valis nende näidiste seast välja umbes 40. Seejärel kutsuti kohale rahvusvaheline žürii, kes veetis seal nädal aega ja pani kohvisordid pingeritta. 17 parimat pääsesid oksjonile ja viis erikategooriast said ka suurema rahalise auhinna," kirjeldas Alas võistlusprotsessi.

Alas märkis, et kuigi Kolumbia oma maailmas kolmas kohvitootja, joovad kohalikud valdavalt kehva kvaliteediga kohvi. Kohviekspert tõdes, et enamus Kolumbia kohvikasvatajaid pole isegi teadlikud sellest, millise kvaliteediga kohvi nad kasvatavad.

"Asi on selles, et kui neil on kohvimari valmis kasvatatud ja nad suudavad viljaliha eemaldata, fermenteerida ja kuivatada, siis endiselt on selle rohelise kohvioa ümber kest, mis moodustab 20 protsenti selle kohvi kaalust. Selle eemaldamiseks on veel vaja kuivveskit ning pärast seda saab seda röstida. Farmer tavaliselt lahutatakse oma kohvist sellel ajal, kui see kest veel ümber on, mistõttu ei ole võimalik tal seda maitsta," selgitas ta.

"Üldiselt segatakse see kohv kokku kõigi teiste piirkondlike kohvidega ja müüakse anonüümselt toorainebörsil. Sellisel juhul ei tea ostja, kelle kohvi ta sai, ja ei tea müüja, kellele ta müüs. Selle protsessi kõige suurem viga on see, et sellisel juhul puudub farmeril igasugune motivatsioon puhtusele, kvaliteedile ja maitsele tähelepanu pööramiseks."

Üks alahinnatumaid protsesse on kohvimarjade korjamine. "Ühe varre otsas valmivad marjad väga erineval ajal ja kes ikka viitsib tähelepanu pöörata, et korjan ainult küpseid marju. Sealt need defektid tekivadki. Võiks öelda, et üle poole maailma kohvist ongi defektne," märkis kohviekspert.

Kodutarbijate puhul näeb Alas trendi, et üha enam liigutakse heleda rösti tarbimise poole. Enim tehakse kodudes vigu rösti ja kohvi valmistamisviisi valikuga.

"Kui heledama röstiga kohv, mis on mõeldud filterkannu, presskannu või muu sarnase jaoks, panna oma automaatsesse espressomasinasse, siis head nahka sealt ei tule, sest vee ja kohvi kokkupuuteaeg on liiga lühike. Ja vastupidi – kui osta espresso jaoks mõeldud tumeda röstiga uba ja teha sellega presskannu, siis selle kohvi jaoks on vee ja kohvi kokkupuuteaeg liiga pikk," selgitas ta.