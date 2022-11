Staaride "kättemaksukleidid" kannavad sageli kindlat sõnumit

Näiteks printsess Diana kantud väike must kleit, mis tänapäeva mõistes pole midagi ebasündsat, läks 1990. aastatel kindlasti vastuollu kuningliku etiketiga.

Selle kleidi kandmisõhtul esilinastus praegusest kuningast Charles III-st dokumentaalfilm, mis pidi avaldama ka kuningliku paari petmisskandaali. Diana oli juba öelnud, et ei plaani minna samal õhtul toimuvale Vanity Fairi sündmusele, kuid mõtles siis viimasel hetkel ümber.

Sillamaa sõnul oli see käik näitamaks kõigile naistele, et petmise korral ei pea ennast peitma või häbenema. "Ta ütles ka, et kui ma lähen sinna, tahan ma välja näha nagu miljon naela!" lausus Sillamaa.

Printsess Diana Autor/allikas: Scanpix/AP

Mariah Carey lahutas 1997. aastal väga kontrollivast mehest, kes tahtis lauljast hoida kuvandit kui kogu pere staarist. Pärast lahutust soovis Carey ise suunata, millist imidžit ta endast luua soovib. "See oli feministlik samm. Ükski mees ei saa mulle näidata, mida ma kandma pean," iseloomustas Sillamaa.

Näitleja ja laulja Jennifer Lopez läks pärast lahkuminekut Ben Affleckist 2004. aastal Kreeka jumalanna stiilis Michael Korsi kleidi teed. "Ikkagi ka natuke paljastav, mitte kõige siivsam kleit," selgitas Sillamaa, kelle sõnul pidasid moekriitikud valikut äärmiselt jõuliseks.

Jennifer Aniston valis vastuoksa väga tagasihoidliku Chaneli kleidi, mille sõnumiks oli justnimelt näidata, et ta ei pea pingutama oma enesekindluse nimel.

Ülipaljastava kleidiga on oma sõnumi avalikkusele edastanud ka modell Bella Hadid.