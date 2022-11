"Salme viikingid" pälvis teaduse populariseerimise kõrge preemia

Kategoorias "Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil" hinnati "Salme viikingid" (režissöör Liis Lindmaa) peapreemia vääriliseks.

Kõigil kes on pälvinud Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursil tunnustuse alates selle loomisest 2006. aastal, on õigus kasutada "Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija" märki, mis on kvaliteedi ja usalduse kinnitus selle valdkonna tegijaile. Märk loodi selleks, et head teadusteavitajad ning nende töö senisest enam silma paistaks.

"Salme viikingid" jõuab jõulupühade ajal taas ETV2 ekraanile, seni saab sarja vaadata Jupiteris.