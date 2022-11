Põhja Konn avaldas uue singli "Saatus"

Loo muusika ja sõnade autor on Põhja Konna laulja ja klahvpillimängija Valter Soosalu. Lisaks Põhja Konna tavakoosseisule – Valter Soosalu, Kristen Kütner, Jürgen Kütner, Siim Avango ning Ott Adamson – mängis singli salvestamisel löökpille Lauri Metsvahi, kes tegi külalisliikmena kaasa ka bändi II albumil.

"Põhja Konnale uute lugude kirjutamine, koos mängimine ja väljaandmine on alati olnud väga suur nauding. Praegu uuesti muusikat kirjutades ning heade sõpradega mängides on tekkinud tunne, et seda peaks tegema palju tihedamini," kommenteeris Valter Soosalu. "Kuigi "Saatuse" muusika sündis kiiresti, siis sõnade kirjutamine võttis rohkem aega. Kui muusika on teatava etapini valmis, siis on ebatõenäoline, et leidub sobiv tekst ja see sunnib ennast sõnu kirjutama. Ühtlasi on sobivate sõnade leidmine või kirjutamine veidi keerulisem võrreldes esimese albumiga ka seetõttu, et siis oli lähteülesanne vaikimisi selge, sest võtsime suuresti šnitti toonastest eeskujudest, 1970ndate progeroki bändidest, praegu on see lähenemine lugude kirjutamisele aga ennast ammendanud."

"Saatuse" mixis ja masterdas Martin Kikas (Ö Stuudio), singli kujunduse autor on Henry Griin. Singlit "Saatus" kuuleb elavas esituses 17. detsembril Alexela kontserdimajas kontserdil "Valter Soosalu 30", kus see kantakse ette koos Pärnu linnaorkestriga. Lisaks Põhja Konnale astuvad 17. detsembri kontserdil üles ka Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, Valter's Harpejji Band ja Soome üheteistkümneliikmeline bänd Saimaa.