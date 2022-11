Kultuuriakadeemias koguti Ukraina sõduritele pea 500 sokipaari

Annetuskampaania idee autori, Viljandi kultuuriakadeemia kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekava programmijuhi Marvi Remmiku sõnul tekkis sokkide kudumise mõte paralleelselt MTÜ Slava Ukraini ellu kutsutud vormikomplektide hankimise kampaaniaga. "MTÜ-lt sain info, et soojad sokid on sõdurite talvevarustusse väga oodatud," ütles Remmik ja lisas, et nii akadeemias kui ka Eestis laiemalt on palju sokikudujaid, seega tekkis mõte üheskoos ukrainlasi aidata.

Villaseid sokke oodati meestele suuruses 41–46 ja naistele suuruses 37–40. Sokke sai annetada kultuuriakadeemia peamajas ja Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppehoones.

Marvi Remmiku sõnul ületas kudumisaktsioon mitmekordselt tema ootusi. "Arvasin, et kui saja sõdurit jalad sooja saavad, on juba tore. Aga et saame rindele saata pea 500 sokipaari, on üle ootuste hästi."

Järgmisena plaanib Remmik algatada kampaania Ukraina tsiviilisikute toetamiseks. "Kui keegi on hädas, siis ikka tuleb aidata," sõnas ta ja mainis, et lõppenud kampaania näitas selgelt, et inimesed soovivad oma panuse anda."

Villased sokid jõuavad MTÜ Slava Ukraini kätte järgmisel nädalal, kes toimetab need novembri lõpuks Ukrainasse.