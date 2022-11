Ansambel Gram-Of-Fun avaldas debüütalbumi

Ansambel Gram-Of-Fun andis välja debüütalbumi "To The Great Unknown", millel teevad teise seas kaasa ka Nubli ja Jüri Pootsmann.

Varem on Gram-Of-Fun avaldanud hulga singleid ning 2019. aastal ka lühialbumi "Second Breakfast". Uuel albumil teevad Nublu ja Jüri Pootsmanni kõrval veel kaasa Gameboy Tetris, Ewert Sundja ja Sammalhabe.

"Muutuste aeg ja teatud tundmatus tuleviku ees olid paljuski albumi kui terviku algidee keskmeks. Plaadi nimi ja ideekese muide sündis ühe demo kirjutamise käigus, kuid juhtus nii, et nimilugu ise jäi plaadi pealt siiski välja. Irooniline oli meie protsessi käigus ka sõja algus, mis omakorda võimendas algset ideed," sõnas Kostja Tsõbulevski.

Produtsendi Martin Kuudi sõnul võib bändi tegemised kokku võtta ühise muusikalise otsinguna. "See on kuue inimese otsing läbi muusika, et mis asi on Gram-Of-Fun. Plaadi meeleolu on ka selline mõtlikkus ja pidu käsikäes".

Ansamblisse Gram-Of-Fun kuuluvad Kristel Aaslaid, Martin Kuut, Kostja Tsõbulevski, Frederik Küüts, Jaan Jaago, Mattis Kirsipuu ja Dr. PhilGood.