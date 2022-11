Lonitseera avaldas uue loo "Ma kuulen öösel"

Lugu "Ma kuulen öösel" käib ansambli solisti Kaisa Kuslapuu sõnul mööda sisekaemuse ja läheduse otsimise piiri ning astub seejärel mängulisse dialoogi tundmatuga. "Praegusesse hingede- ja mardisantide aega sobib see lugu imehästi," ütles ta.

Muusikavideo on salvestatud Tartus, ühes hubases Karlova köögis. "Köök on alati see koht, kuhu pidudel ja koosviibimistel kõige rohkem rahvast koguneb," ütles Kuslapuu ja lisas, et seetõttu otsustasid nad ka videoks oma bändi kööki kolida. "Harjusime isegi nii ära, et ei tahtnud pärast koju minna."

Video autoriteks on Jürgen Volmer ja Mihkel Kuusk, muusikavideo sessiooniheli võttis üles Marcus Ellervee. Stuudioversiooni salvestas ja töötles Erki Paju, singli visuaali joonistas Katarina Skott.

Ansamblis Lonitseera mängivad peale Kaisa Kuslapuu veel Katariina Tirmaste (flööt, taustvokaal), Kristin Kaha (taustvokaal), Mart Nõmm (kontrabass) ja Tõnis Kirsipu (löökpillid).