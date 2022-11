Jason Price: viiulite puhul on minevik sama oluline kui kunstis

Eestisse ligi 300-aastase Stradivari toonud oksjonimaja Tarisio omanik märkis "Ringvaates", et viiulite puhul on minevik samamoodi oluline nagu kunstis ning tõi välja, et see on väga suur väärarusaam, et selliste kuulsate pillidega ei mängita.

"See on 290 aastat vana. See pärineb viiulimeistri viimasest perioodist," rääkis Jason Price. Kuigi viiul pole praegu müügis, oleks selle hind müümisel umbes kümne miljoni dollari ringis.

Selliseid instrumente ei satu Eestisse just tihti. Seekord tõi Stradivari viiuli kaasa Price, kes on ajalooliste keelpillide müügile keskenduva oksjonimaja Tarisio asutaja ja pidas siin neljapäeval Tallinna Muusika- ja Balletikoolis seminari.

Kümme miljonit dollarit on veel viiuli eest hea hind, leiab ta. "Me müüsime 1714. aasta Stradivari, mida kutsutakse da Vinciks, mis tõi peaaegu rekordilise hinna – 15,3 miljonit dollarit. Eelmine rekord oli 15,9 miljonit dollarit."

Price'i sõnul oli see mitmel põhjusel oluline pill. "Sellel oli tähtis Ameerika lugu, see jõudis Ameerikasse 1923. Sellega mängis seal mitu olulist viiuldajat. Seda mängiti Albert Einsteini kvartetis. Seda mängis mees, kes salvestas "Ozi võluri heliriba," kirjeldas ta.

Samamoodi nagu kunstile, on ka viiulitele minevik oluline. "Kui me teame, kus pill oli, kes oli omanik, mida ta sellega tegi, kui see osales tähtsa kontserdi esietendusel, on see väga tähtis."

Price'i sõnul eksisteerib aga selliste viiulitega seoses üks väga suur väärarusaam, et selliste kuulsate viiulitega ei mängita.

"See pole tõsi. See võib nii olla nii, et mängija pole instrumendi omanik, aga 99 protsenti maailma Stradivaride ja Guarneridega mängivad muusikud, kes peaksidki mängima," kinnitas ta.