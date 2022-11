Mihkel Raud: minu muusikalised ambitsioonid on oma bändis

"Ma teen sellist muusikat, mida mulle meeldib teha. Ma loomulikult eeldan – oleks imelik kui ma seda ei teeks –, et see meeldib ka kuulajatele, sest kelle teise kui kuulajate jaoks me seda värki teeme," rääkis Raud.

Oktoobris ilmus Raual autobiograafiline teos "Ühes väikses Eesti linnas", kus autor kirjutab muusikast, selle kuulamisest ja õppimisest, mõistmisest ning armastamisest. Raamatus liigub autor ringi nii varajases lapsepõlves kui ka tänapäevas.

Raud rääkis, et vahel uuritakse temalt, et kui ta millestki kirjutab, kas ta siis helistab teistele inimestele ja uurib, kuidas asjad nende mäletamist mööda olid. "Vastus on selline, et ma võiksin seda teha, aga minu põhiline hirm on see, et äkki ma mäletan neid asju kuidagi ägedamalt ja kui ma helistan sellele inimesele ja küsin, kuidas asjad olid, siis äkki tema ei mäleta nii ägedalt ja värvikalt," tõdes ta. "Parem jätan igaks juhuks kontrollimata."

Viimased 40 aastat on muusik olnud ka ansambli Singer Vinger liige. Raud tunnistas, et kuigi talle meeldib ka Singer Vingeris musitseerida, on muusikaliste ambitsioonide täitmise jaoks tal oma bänd.

"Üsna keeruline on ette kujutada, et sa mängid 40 aastat ühtesid ja samu lugusid igal issanda nädalavahetusel nii, et see loominguliselt kirgastav oleks. See on väga tore, väga kihvt ja väga võimas, aga minu muusikalised ambitsioonid on lisaks Singer Vingerile ikkagi oma bändis," selgitas ta.