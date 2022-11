Loomaaed kutsub isadepäeva eel kakupäevale

Veskimetsa veerel kullimäel saab kakupäeval osa mitmekülgsest programmist. Kakuvaatluse ringkäike viib läbi loomaaia loodusharidusespetsialist Leif-August Kirs.

"Teravate küünistega varustatud hääletu vari tabab ööpimeduses oma saagi. See vürtsika rahvapärimusloona kõlav stseen ei ole midagi mütoloogilist – vari kuulub kakule. Öökull on tark lind, kes tühja ei lobise, öökull kuulutab surma, kuid vahel toob ka õnne, öökull juhib hingi teispoolsusesse. Mida salapärasem on loom, seda rohkem üleloomulikke jõudusid on talle külge poogitud," selgitas Kirs. "Loomaaia kakupäeval kinnitame või lükkame ümber erinevad kakkudega seotud legendid. Öökulli tundmine ei tee teda grammigi vähem müstiliseks, see on kindel," lisas ta."

Kakupäeva programm:

Kell 11.30 Avastuspunktis on uudistamiseks välja pandud erinevate kakuliikide suled, munad ja palju muud huvitavat.

Kell 12.00 Kakuvaatluse ringkäigul saab jälgida põnevate lugude saatel lindude söötmist ja elukeskkonna rikastamist.