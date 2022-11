Madonna tütar Lourdes Leon andis välja debüütalbumi "Go"

Madonna tütar Lourdes Leon andis sel nädalal artistinime Lolahol all välja debüütlühialbumi "Go".

Laulja debüütalbum ilmus Chemical X Recordsi alt. Lisaks albumile avaldas Lolahol muusikavideo singlile "Cuntradiction".

Sel suvel avaldas Lolahol oma debüütsingli "Lock&Key". Enne debüüti Lolaholina ei olnud Leon muusika tegemisest eriti huvitatud ning ütles eelmisel aastal väljaandele Interview, et kuigi ta oskab laulda, ei hooli ta sellest eriti. "Võib-olla on see kodule liiga lähedal," sõnas ta toona.