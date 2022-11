"Ringvaade" käis Kumus interaktiivsel ruuminäitusel

Kumu kunstimuuseumis näidatakse kolme teost, mis kujutavad katkematute lainete, tärkavate, õitsevate ja närbuvate lillede ning tuleleekide kaudu looduse igavest ringkäiku. Näitusesse on kaasatud ka külastajad, kes mobiiliäpi abil saavad oma telefonis leegi süüdata või käeviipega mõjutada seinal kasvavaid lilli.

Näituse koordinaator Inga Jaagus rääkis, et näitus peaks külastajates tekitama tunde, et nad on osa teosest. "Ma olin eile pool tundi lainete sees ja lõpuks tundsin, et ma loksun," selgitas ta.

"Hõljuvad õied igavikumeres" on Kumus avatud 7. maini.