Šaržikunstnik Kristjan Lume: šarž on inimese röntgenpilt

Võrus elav kunstnik Kristjan Lume on viimased 22 aastat oma elust šaržikunstnile pühendanud. "Ringvaatele" antud intervjuus rääkis kunstnik, et šarž on kui röntgen, mis aitab inimese sisu tabada.

Joonistamiseni jõudis kunstnik 13-aastasena suvel vanaema ja vanaisa juures olles. "Mul ei olnud parasjagu tööd teha ja olin toas. Sektsioonriiuli peal oli Maaleht, mis naabritel käis. Tegin lehe lahti ja vaatasin, et sees oli kunstniku joonistatud pilt ja ma otsustasin selle maha joonistada. Nii mulle šaržide tegemine meeldima hakkaski," rääkis ta.

Šaržid ei ole Lume jaoks lihtsalt pildid, vaid ka oluline suhtlemisvahend – nimelt on kunstnikul autismispektri häire, mis raskendab tema tavaelus hakkamasaamist. Lume selgitas, et pildid aitavad tal ennast paremini väljendada.

Tänaseks päevaks tuleb joonistamine Lumel väga lihtsalt. "Kui vaatad, et on põneva karakteriga inimene, on lihtne joonistada. Näiteks on lihtne on joonistada Edgar Savisaart, ta on alati nii karikatuurne," kirjeldas kunstnik.

Pilapiltide puhul meeldib Lumele enim see, et see võimaldab inimesi ülevõimendada. "Šarži puhul on oluline, et kui mõnel on suured silmad, teed need veel suuremaks või kui on pikk nina, teed veel pikamaks," selgitas ta šaržikunsti põhimõtteid.

Sel suvel andis Lume välja oma esimese pildikogumiku "Pilguga pai". Küll aga ei kavatse mees sellega ametit maha panna, vaid plaanib iga viie aasta järel uue kogumiku välja anda.

"Šarž on inimese röntgenpilt, inimese sisu. Inimese karakter ongi inimese sees sügaval peidus," usub kunstnik.