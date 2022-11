Vaata enne tele-eetrit: "Ajujahis" hakatakse võistlejate vigu otsima

Sel nädalal valgustatakse kolme tiimi tooted põhjalikult läbi ja otsitakse üles pisemadki praod. Mis on see x-faktor, mis annab tootele maailmavallutuspotentsiaali? Panused on kõrged, sest finaali pääseb vaid kõige säravam.

"Ajujaht" on ETV ekraanil neljapäeviti kell 22.05. Saadet juhib Kristo Elias.