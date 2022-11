Kaidi Ruusalepp: kõik, mis Taevaskojas on, on nõiduslik

Ruusalepp rääkis, et Taevaskoja nime üle on palju vaidluseid peetud. "Taevaskoda oma olemuselt on väga lihtne – taevas ja koda ehk taevakoda. Samas tähendab taevas väga paljudes vanades keeltes ka jumalat ehk siis jumalakoda."

Ettevõtja sõnas, et Taevaskoda on olnud sajandeid väga püha paik, kus on ka ohverdamas käidud.

"Kõik, mis Taevaskojas on, on nõiduslik. Kui me vaatame Suures Taevaskojas ringi, siis need kivid, mida vees näeme, on tegelikult kivideks moondatud salakuulajad või sõdurid, sest see on pühapaik ja siin ei sõdita," selgitas ta.

Paljud Taevaskoja külastajad on sealsesse liivakivipaljandisse oma nime või initsiaalid kirjutanud. "See ei meeldi üldse vaimudele – kes oma nime sinna kirjutab, seda tabab õnnetus. Taevaskojas tuleb arvestada sellega, et loodus ja vaimud jälgivad," märkis Ruusalepp.

Väikses Taevaskojas on kaks koobast, mille on sinna uuristanud allikad. Üht koobast kutsutakse Neitsikoopaks. "Neitsikoopa kohta räägib legend, et seal istub neitsi, kes koob kangastelgedel kangast ja seda on koopa ette kuulda."

Teist Väikse Taevaskoja koobast kutsutakse Emalätte koopaks. "Sealne allikavesi on läbi aasta kuus kraadi. Allikaveel on selline mõju, et kui sellega oma nägu pesta, saab noorusliku jume," teadis Ruusalepp rääkida.