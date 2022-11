Smilers öösel ei esine: meeleolu peab olema ülev, aga adekvaatsus oleks ka positiivne

Ansambel Smilers on juba mitmeid aastaid jälginud reeglit, et pärast südaööd nemad enam kontserdiga lavale ei lähe.

"Ma ei tea, kuidas täna on, aga veel mõned aastad tagasi, kui me sellega peale hakkasime, siis oli tõesti üliraske. Osad korraldajad ütlesidki, et mis seal ikka, siis meie majja pole vaja tulla," tunnistas Smilersi laulja Hendrik Sal-Saller R2 hommikuprogrammis. "Meie otsustasime, et me siis ei tule. Nii ta läks."

Sal-Saller tunnistas, et vahel harva tehakse ikka teatult põhjustel ka mööndusi.

Laulja sõnul otsustati juba ammu, et kõik Eesti bändid kehtestavad sellise reegli, kuid ainsana läks tegelikult asjaga kaasa Smilers. "Pikem jutt, aga eks igaüks vaatab iseendale peeglisse ja mõtleb, et kurat, äkki oleks pidanud ka nii tegema nagu Smilers tegi," naeris ta.

Sal-Saller tunnistas, et tema arvates pole liiga hilistel öistel esinemistel loogikat ka baaripidaja vaates, kuna mida hiljem astub lavale esineja, seda hiljem saabuvad inimesed ja seda kauem tuleb ka endal tööl olla. "Kui kõik alustaksid näiteks kell 23, mis on juba ebareaalselt vara, aga isegi kell 22, siis inimesed tuleksid varem, pidu algaks varem peale ja kestaks ikka samamoodi," tõi ta näiteks ning lisas, et Londonis ja Helsingis on sageli pidude kellaajad seatud viimase metroorongi järgi.

Laulja arvates peaks bänd olema see tõmbenumber, mis publiku kohale meelitab, kuid öösel kell 2 peale minnes on inimesed nii omas maailmas, et neil pole enam suur vahet, kes laval on. "Muidugi meeleolu peab olema kõigil ülev, aga adekvaatne selle juures oleks väga positiivne üllatus."

Kui inimene tahab järgmisel päeval ka tegus olla, mitte seda maha magada, võiks Sal-Salleri hinnangul peo kõrgpunkti siiski kella 2 pealt öösel õhtul 22-23 peale nihutada.