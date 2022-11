Galerii: porised ilmad meelitasid Porikuu festivalile 7000 osalejat

Porikuu festival on viie aasta jooksul meelitanud Loode-Eestisse aastate jooksul tuhandeid huvilisi, kes on tulnud kohale selleks, et saada osa muidu suletud vaatamisväärsustest. Sel korral oli ka valikut varasemast enam, sest ühtekokku mahtus Tallinnast-Haapsaluni toimuvate ürituste nimekirja üle 100 erineva sündmuse nii kultuuri-, looduse-, spordi- kui ka meisterdamishuvilistele.

Porikuu festivali projektijuhi Karet Schönbergi sõnul said tänavu palju tähelepanu porikuule omased sügislaadad, mida väisas kokku üle paarituhande huvilise. Nende kõrval pälvisid aga osalejate suurt huvi üritused, mille traditsioon tuleb võõrsilt ning on nüüd piirkonna tavadesse sisse sulandumas. "Üheks menukaimaks sündmuseks kujunes näiteks Ääsmäel toimunud sadade osalejatega Oktooberfest, mis sai suure nõudluse tõttu ka uude aastasse juba toimumisaja kirja. Väljamaa traditsiooniga Halloweeni-peod Harjumaa eri paigus, Keilas ja Laulasmaal, ka kodusemate kõrvitsapidude stiilis, meelitasid aga kohale kokku üle 800 huvilise," tõi Schönberg näiteid.

Üks taolistest kõrvitsapidudest toimus Tuula mõisas, kus korraldaja Külli Vapperi sõnul said kõik majarahva poolt valmistatud toidud viimseni otsa. "Supipoti põhi oli viimastest kulbiga kraapimistest triibuline, küpsised lõppesid juba poole peo pealt ja õhtul vastasin koogiretsepti huviliste kirjadele. Ka hobused said tööd teha. Selline väga soe tunne jäi seekordsest peost," jagas ta korraldajana oma muljeid.

Porikuu festivali korraldanud Schönbergi sõnul oligi tänavuse festivali suureks eripäraks just see, et erinevalt varem piirangute ja viirusperioodi tõttu pigem eelistatud matkaüritustest oli sel aastal rohkem osalejaid just siseüritustel. Samas oli ka hulgaliselt neid huvilisi, kes vihmast kummikuilma trotsides koos giididega Loode-Eesti mõnevõrra õõvastavaid ja erakordseid paiku nautisid. "Näiteks matkad Murru vanglasse ja Klooga koonduslaagrisse koos Laternamatkade meeskonnaga olid erakordselt menukad ka tänavu ning kummastki võttis osa 100 huvilist," märkis Schönberg.

Siseruumides korraldatud sündmustest meelitasid aga rohkelt osalejaid kohale näiteks Porikuu raames toimunud kontserdid, kus kohati tuli inimesed ruumipuuduse tõttu lausa ukse taha jätta.