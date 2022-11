Jüri Pootsmannil ilmus uue albumi nimilugu "Suveööde unetus"

Laulja Jüri Pootsmannil ilmub 18. novembril täispikk album "Suveööde unetus", kolmapäevast on väljas sama pealkirja kandev singel.

Albumilt leiab kümme lugu, millest pooled on juba avalikkuse ette jõudnud, teiste seas 2021. aastal Eesti Laulul kolmanda koha saavutanud "Magus melanhoolia".

Jürile oli plaadi tegemine meeletu kogemus ning sellesse on pandud energiat, aega ja emotsioone: "Ma ei ole kunagi loomeprotsessi ajal nii palju kogenud - alates lõbusatest ja positiivsetest emotsioonidest kuni selleni välja, et enam lihtsalt ei jaksa. Albumi tegemisega on seotud väga palju inimesi, aga eraldi tahaks välja tuua Gevin Niglase, keda tahaks tema aja ja pühendumuse eest tänada ja Lauri Räpi, kes aitas mu tundeid ja mõtteid sõnadesse panna."

Albumi "Suveööde unetuse" esitluskontsert toimub 8. detsembril klubis D3.