Alpakad naudivad Pärnumaal Eesti sügist

Pärnumaal asuva Are alpakafarmi alpakad naudivad sügisilmasid ning rõõmustavad ka pisiperega. Järglasi on näidata ka sealsetel laamadel.

Are alpakafarmi alpakadel ja laamadel pole jaheda ja vihmase ilma vastu tõesti mitte vähimatki - neil oli pigem raske suvist kuumust taluda. Aga pisiperet oli suvel nii alpakadel kui ka laamadel.

Laamad, keda on alpakafarmis 15, kogunevad kohe perenaise ümber, kui see kõigepealt kõige pisemat laamat kutsuma tuleb. Aga teadagi ju, et alati antakse ka porgandit, nii et tasub tulla.

Laamad on väga usaldavad ja uudishimulikud, ühtki võõrast ei pelga nad samuti, tulevad kohe nuusutama ja tutvust tegema.

Suvel sündinud järglased on küll ise juba päris suured, aga emapiima tahavad nad veel praegugi. Kokkuvõttes läheb nii laamadel kui ka alpakadel elu kenasti.

Alpakafarmi perenaine Kaja Varmison ütles, et alpakadel läheb toredasti. "Me siin käime jalutamas ja ilm on ju ilus, päike paistab. Vahepeal sajab vihma ka, kasukas saab märjaks aga tühja sellest. Alpakavill ei võta seda niiskust sisse nii kõvasti, naha juures on kuiv ja soe ikkagi," ütles ta.

Valmisoni sõnul on sel aastal farmis vaid kolm alpakabeebist. "See-eest laamad olid sel aastal väga viljakad, viie beebiga," sõnas ta.



Alpakadele, keda on farmis 79, on aga selle suvega üks oskus juurde õpetatud, päitsed pannakse pähe ja käiakse jalutamas. Külastajad võivad samuti alpakadega ringi kõndida.

"Neile väga meeldib jalutada. Kui ta on kogu aeg, päevast päeva ühe ja sama karjamaa peal, eks tal on ka põnev minna ja vaadata, mis mujal toimub. Seda me teeme siis heameelega: viime nad metsa, käime siin farmis ringi, vaatame, mis loomad meil veel siin on," rääkis Varmison.

Sügisel ja talvel ei saa iga päev alpakasid vaatama minna, farm on avatud vaid nädalavahetustel.