Just Film ja Koolitants toovad noorte tantsufilmid suurele ekraanile

"Noored on osavad, viimased aastad on neile tänapäeva tehnoloogiate kohta palju õpetanud ning see oskus videot ja tantsu kokku põimida leiab ekraanil huvitava ja meeleoluka väljundi," rääkis Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

Tantsukunstnik ja videograaf Rūta Ronja Pakalne, kelle juhendamisel on valminud mitu programmis osalevat tantsufilmi, tõi välja, et noortel on videomeediumi osas loomulik tunnetus. Kui sellele lisada oskus filmitegemise tööriistu kasutada ja kirg tantsu vastu, aitab see tema sõnul luua kaunist kunsti.

"Noortel tantsijatel on midagi öelda ja see on tähtis ning ma hindan seda väga," ütles Pakalne.

Just Filmi ja Koolitants 2022 programmis osalenud filmid valiti välja septembris toimunud konkursi käigus. Seansid toimuvad 12. novembril Solarises Apollo kinos ja 13. novembril Tartus Elektriteatris.

Kogu programm on väljas Koolitantsu kodulehel.