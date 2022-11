Reet Linna algatatud kampaania kogub endiselt villaseid esemeid Ukrainasse saatmiseks

ETV saatejuht Reet Linna algatas kampaania Ukrainasse soojade villaste esemete saatmiseks ning tunnistas ise, et heasoovijaid on palju ning ettevõtmine on juba üle pea kasvamas. Samas on inimestel võimalik endiselt veel oma panust anda.

"Põhiline on, et me ei tohi väsida," rääkis Linna "Vikerhommikule" antud intervjuus. "Me ei tohi uinuda ega unustada, et seal on sõda!"

Saatejuhi sõnul tuleb annetusi nii palju, et telemajja üles seatud ülisuur kast ajab pidevalt üle ääre. Slava Ukraini vabatahtlikud tulevad ja tühjendavad seda pidevalt.

Linna pani siiski inimestele südamele, et kindad-mütsid-sallid-kampsunid peaksid olema ainult täisvillased."Eesti inimesed on väga kõvad kudujad," rõhutas Linna, kelle sõnul võib tuua ka kasutatud esemeid, kui need on terved ja korralikud.

Praeguse seisuga saab sooje kudumeid tuua 15. detsembrini.