Kristel Aaslaid Gram-Of-Funi debüütalbumist: see oli raske sünnitus

11. novembril ilmub Graf-Of-Funil debüütalbum "To The Great Unknown". Bändi solist Kristel Aaslaid tõdes "Vikerhommikus", et debüütalbumi kokkupanek osutus keeruliseks ülesandeks.

2021. aastal osales Gram-Of-Fun Eesti Laulul, kuid finaali bänd ei jõudnud. Aaslaid tunnistas, et esialgu oli ta sellest, et ansambel finaali ei pääsenud, täiesti löödud. Muusik tõdes, et süüdistas finaalkoha kaotamises iseennast. "Ma oleks paremini hakkama saanud ja kui poleks närv sisse löönud, oleks kõik kindlasti palju rohkem hääletanud," meenutas ta tolleaegseid emotsioone.

Laulja rääkis, et konkursil kogetud ebaedu viis ta mõtteni, et ta ei laula enam kunagi. Pärast poolfinaali oli ta kaks nädalat voodis pikali. "Siis hakkasin mõtlema, et hull asi ka. Võtsin ennast kokku ja sain aru, et järelikult pidigi nii minema."

Kuigi Eesti Laulu poolfinaal toimus veebruaris, siis esinemise vaatas laulja esimest korda üle mais. "Sain aru, et tegelikult ei olnud nii hull. Terve lugu ei olnud võib-olla täpselt selles noodis, kus oleks võinud olla, aga tegelikult ei olnud üldse nii hull. Siis ma sain üle sellest. Ma usun sellesse, et kõik juhtub põhjusega," rääkis ta.

Aaslaiu sõnul on artisti enesehinnang otseselt seotud publikuga. Ta selgitas, et Gram-Of-Funi võistluslugu puhuti enne poolfinaali väga üles ning räägiti, et see on kindel edasipääseja ja ehk võidab isegi terve võistluse ära. Kuna ootused olid kõrgeks aetud, oli finaalist väljajäämine sellevõrra valusam. "Arvasin, et mina olen süüdi ja poisid viskavad mu bändist välja. Kõige hullemad stsenaariumid hakkasid kohe peas ringlema."

Laulja usub, et ka negatiivsed tunded oli vaja lihtsalt läbi elada. "Ma ei teinud seda, mida ma kunagi väga tihti tegin, et lihtsalt hoiad enda sees, ei tee sellega midagi ja loodad, et läheb üle. Ma ei lükanud seda emotsiooni edasi. Õnneks oli siis kooronaaeg ka ja midagi muud ei saanudki väga teha. Saigi lihtsalt oma emotsiooniga kahekesi voodis olla," selgitas ta.

"Palju mõttetööd sai tehtud ja see oli suureks katalüsaatoriks. Ma sain aru, et on vaja palju rohkem tööd teha ja palju rohkem pingutada."

"Meil on ülihea meel, et see album lõpuks valmis sai. See oli ikka väga raske sünnitus, kui nii võib öelda, sest kui sul on ansamblis kuus inimest, kellel kõigil on oma arvamus, arusaam, maitse ja meie bänd on selline, et kõigil on väga värvikas ja üsna omanäoline ajalugu, siis saada see kõigi visioon ühte kogumikku kokku, oli üsna keeruline. Aga me saime hakkama ja ma arvan, et see andis meile kõigile sellist usku, et kui me pingutame ja ilusti läbi räägime, saame sellega hakkama."