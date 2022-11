Villaloomi meisterdav Hedi Savi-Jundas: piisas ühest torkest villa sisse

Villaloomade meisterdamist alustas Savi-Jundas 14 aastat tagasi. "Ühel sügisõhtul jalutasin Tallinna vanalinnas ja Pikal tänaval oli Eesti käsitöö pood. Seal oli villakoda ja väikesed kotikesed, kus olid kirjud-mirjud villajäägid. Ma olin võib-olla poole kõrvaga kuulnud, mis see nõelviltimine on. Siis oli selline Harry Potteri moment – piisas ühest torkest villa sisse ja ma teadsin, et see mulle meeldib ja seda ma hakkan tegema," meenutas naine, kuidas ta viltimiseni jõudis.

Muuhulgas teeb ta villaloomi soovijate saadetud piltide järgi. Tööle eelneb põhjalik uurimistöö, et lemmik tuleks võimalikult sarnane. "Need, kes on saanud lemmiklooma, kelle elutee on juba lõppenud, nemad on ikka natukene pisaraid valanud, aga ikkagi väga rõõmsad olnud, et neil on võimalik oma kutsukesele või kiisukesele pai teha," rääkis ta.

Savi-Jundas sõnas, et eelkõige naudib ta viltimise juures protsessi. "Kui asi valmis saab, siis on juba natuke kahju, et nüüd on läbi."