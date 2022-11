Ringvaade: superministeeriumis on jahe, aga ametnikud saavad hakkama

Saatejuht Marko Reikopil sõrmed külmetasid, kui ta oli superministeeriumis veetnud 20 minutit.

Majandusminister Riina Sikkut ütles, et tema on suur soojasõber, aga kurtmiseks ei ole põhjust. "Muidugi ongi jahe, harjumuspäratult jahe, aga meil on ka erakordne talv. Vaatame selle peale, millega ukrainlased peavad hakkama saama, aga Eestis energiakriisi puhul peab rakendama meetmeid ja avalik sektor peab eeskujuks olema. Ei ole vaja siin 22 kraadi sees hoida, saamegi 19 kraadiga hakkama, kuigi see nõuab harjumist. Mul on siin kabinetis ka koosolekulaud ja iga inimene on nagu väike radiaator," rääkis Sikkut. "Kui läheb jahedamaks, siis mässin ennast üleni pleedi sisse. Seni pole vajadust olnud," sõnas Sikkut.

"Nii külm ei ole, meie korrusel on täitsa soe," ütles raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer, kes töötab Sikkutist kaks korrust ülevalpool.

Teedetalituse juhataja Julia Bergštein märkis, et ei saa öelda, et oleks külm, aga ei saa ka öelda, et oleks palav. "Täiesti normaalne on," sõnas ta.

Infrastruktuuri talituse süsteemiadministraator Tõnis Kalle ütles, et õhtuks on ta käed jahedad.

"Piisavalt jahe," ütles sotsiaalministeeriumi nõunik Margus Auväärt. "On jahedam, küll aga hakkama saab. Pigem tuleb vaadata seda, mis on üldine olukord, me peame eeskuju näitama," sõnas Auväärt.

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni kabinetis on 20 kraadi. "Juurde panna ei saa, aga arutelud on kuumad ja õhtuks on ruumis temperatuur kolm pügalat tõusnud. Minul külm ei ole, sest ma olen taliujuja, aga ma olen aru saanud, et majas kaebusi on. Ma olen kuulnud ka seda, et on haigestumised sagenenud. Mina isiklikult keeraks tagasi need [radiaatorid soojemaks]," ütles Peterson.

Kommunikatsioonispetsialist Andri Küütsil on kolm kihti riideid seljas ja pleed jalgadel: "Esmaspäevadel pole maja nii soe, kui võibolla tahaks, aga pole hullu midagi, saame hakkama."

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani kabinetis on 19 kraadi. "Mul on esimest korda elus ülekaalust kasu, aga ma mõistan ka nende daamide muret, kes on veidi kleenukesemad ja neil tõesti siin veidi liiga jahe, et mõistlikult tööd teha," ütles Järvan.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalol jahe pole, sest tal on kodus aastaid olnud temperatuur 19 kraadi. "Aga see ei tähenda, et nendel, kes on harjunud soojemate ruumidega, ei pruugiks jahedustunnet tekkida," ütles Riisalo.