Vabariigi pillimees Martin Arak: oluline on kirg ja tahe

Martin Arak meenutas, et läks konkursile, sest kutse tundus ahvatlev. "Ma sain sealt julgust, et selleks ei pea olema kõrgemat muusikalist haridust, vaid oluline on see tahe ja kirg," rääkis ta.

"Rõngu vahel mängid pilli ja käid seal ühe memme ja teise memme juures ning siis järsku selline võimalus. Läksin ja kasutasin selle hea võimaluse ära," sõnas Arak.

Rahvakandle mängimist õppis Arak oma isalt, kes omakorda sai pillimänguks vajalikud teadmised oma isalt. Pilli mängib Arak kuulmise ja isa õpetuste järgi.

Esimese vabariigi pillimehe tiitliga pärjatud Juhan Uppin rääkis, et kuigi võistumängimine ei ole ka tema lemmiktegevus, julgustab ta siiski rahvapilli mängijaid konkursil osalema. "Ei pea võistlemist või kategoriseerimist kartma. See on eelkõige väge ja soojust täis päev, kus sa näedki oma sõpru," nentis ta.