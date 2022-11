Kristjan Jõekalda uuest saatest: olen sellest 15 aastat unistanud

17. detsembril jõuab ETV2 ekraanile Kristjan Jõekalda vestlussaade "Kümme kaadrit". Saatejuht rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et ta on sellisest saatest 15 aastat unistanud.

Möödunud nädalavahetusel toimusid saate esimesed salvestused. Saatejuht tunnistas, et kuigi salvestused tal pulssi kõrgeks ei ajanud, oli tal enne saadet väike närv sees küll. "Viimased mitu kuud olen seda hetke oodanud," tõdes ta.

Jõekalda rääkis, et on sellise saate tegemisest viimased 15 aastat unistanud. "Ma olen kunagi vandunud, et ma ei hakka kunagi jutusaadet tegema, sest ma ei oska jutusaadet teha – ma ei ole ajakirjanik ja ma ei saa sellega hakkama. Sisimas on mul alati olnud see tunne, et kui teha midagi, siis ma tahaks sellist teha. Nüüd on see käes ja ma olen nii põrgulikult õnnelik," rääkis ta.

Saatejuhina seni erakanalites üles astunud Kristjan Jõekaldale ei ole telemaja võõras koht. Režissöörist ema Norma ja operaatorist isa Kaljo tõttu veetis ta telemajas aega juba lapsena. Ka Jõekalda telekarjäär sai alguse ETV-s, kus tema esimene töökoht oli režissööri assistent.

Saatejuht rääkis, et telemajja naastes valdas teda hea tunne. "Ma ei uskunud kunagi, et ma hakkan Eesti Televisioonis midagi tegema. See on nii hea tunne. Nagu oleks koju tulnud," kirjeldas ta.