Eik: väljas maailm põleb, aga teki all on veel hästi

"Kunagi ma olin hull punkar ja tahtsin väga palju ühiskonnakriitilist värki kirjutada. Aga ühel hetkel tuli äng ja jõuetu viha — kliimakatastroof, mis meile terendab, see, kuidas inimesed ei oska üksteist kuulata ega koos tegutseda. See viis mind selleni, et ühiskonnakriitilisusest sai rohkem enesepeegeldus," ütles Eik ja tõdes, inimkond on liiga kangekaelne, et muutuda nii kiiresti, kui on vaja muutuda ning tema tunneb, et ta ise suuri asju muuta ei saa.

"Juba on antud ajakava, et kui 20-30 aasta jooksul me muudatusi ei tee, siis läheb kõik täiesti metsa. Siis sa distantseerid end sellest. Mul on hästi palju lugusid tekkinud, mille sõnum on umbes see, et "väljas maailm põleb, aga teki all on veel hästi", ütles Eik, kellel on maailma positiivse tuleviku osas lootus kadunud. Ta on täheldanud, et ka paljud noored kunstnikud keskenduvad nüüd oma teostes hoopis muudele asjadele, kui maailma muredega võitlemine.

Eik on seadnud endale sihi teha selle ajaga, mis on veel antud, võimalikult palju asju, mis teevad olemise lahedaks.

Näiteks osaleb ta uues projektis, kus muusikud laulavad Marju Kuudi laule ning tema koos kitarrist Mattias Tirmastega valis loo "Palus pohli punetab", milleni Eik jõudis oma ema soovitusel. Tulevikus on tal plaanis välja anda oma esimene luulekogu, millega läheb siiski aega, kuna ta ei ole enda sõnul kogu materjaliga lõpuni rahul ja peab tekste veel toimetama.

Kuid ühe oma tekstidest nõustus Eik ette lugema Owe Peterselli saates:

Härmas närtsind päevalilli valgusreostus uputab.

Aknad lahti, silmad kinni, tassid sahtlist kukuvad.

Sõbrad töötavad end surnuks, gaas on kallis, öö on pikk.

Mul on laulud kiilund kurku, täna taas ei midagi.

Rääkides lemmikraamatutest, nimetas Eik Tõnu Õnnepalu, kelle teoseid vanemad talle igal sünnipäeval kingivad. "Ma loen mingisuguseid raamatuid uuesti ja uuesti. Näiteks Tõnu Õnnepalu "Valede kataloog/Inglise aed" on üks mu lemmikuid." Luulest eelistab Eik pigem klassikuid ega ole kaasaegsete tekstideni eriti jõudnud. Ta tunnistas, et on selles osas konservatiivne, näiteks populaarset netiluulet peab liiga lihtsustatuks ja lakooniliseks.

Eiki on palju mõjutanud Jarek Kasar, kellega on teda ka võrreldud. "Kui hakkasin ise muusikat tegema, tahtsin natuke olla nagu tema, tema varasema loomingu tuultes kulges minu paar esimest aastat," jutustas ta ning tõdes, et lisaks ühiskonnakriitilisusest loobumisele on tema tekstid läinud universaalsemaks. "Aga raadiopoppi ei oskaks ma toota, see poleks autentne, keegi ei tahaks seda kuulata. Mu tekstid ja lood on läinud lihtsamaks ja seeditavamaks, aga sinna jääb alati minu isiksus juurde," lubas ta.

