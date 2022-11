ETV2 teemaõhtul tähistatakse Hardi Volmeri 65. sünnipäeva

19.30 "Tähelaev: Hardi Volmer" (ETV 2005)

Mitmekülgsus on Hardi Volmeri jaoks ühtaegu nii pidur kui ka kiirendus. Tore on osata laulda ja lava kujundada, teha võrdselt hästi nii nuku- kui ka mängufilme, aga kõige jaoks ei jätku lihtsalt aega ega võhma. Mõni tund ööpäevas jääb Hardil alati puudu. "Tähelaevas" on seekord hulk pehmeid ja karvaseid Volmeri sõpru.

20.45 "Tartu muusikapäevad: Singer-Vinger" (ETV 1987)

Üheks publiku lemmikuks Tartu IX muusikapäevadel kujunes ansambel Singer-Vinger, kes lavalt kostva kõrval peab tähtsaks ka lavalt nähtavat. Ansambli vaimne juht on Hardi Volmer, kelle sulest on ka laulutekstid, mida ta ise ette kannab.

21.15 "Kevadine kärbes" (Eesti 1986)

21.25 "Lõpuõhtu" (Eesti 2007)

Ühel ööl kogunevad Karahundži platool inimese poolt eri aegadel ja eri kultuurides loodud kentsakad jumala kujud - nukud. Samal ajal prinditakse tehnokeskustes välja absoluutselt kõiki tähekombinatsioone kõigis teadaolevais kirjakeeltes. Jumalate nimede kirjapanek toob Tiibeti kosmogoonilise müüdi järgi kaasa universumi lõpu. Looja on otsustanud neid enne lõppu omavahel tutvustada.

See kirju kamp isekaid, ent väga inimlikke ja armsaid puuslikke on kõigele lisaks veendunud, et on ainujumalad. Selle tõdemuse sisendasid neile inimesed. Nad võidavad looja sümpaatia ja muusikakeeles suhtlev õnnistegija lükkab maailmalõpu edasi - lisades ladina tähestikku veel ühe tähemärgi. Aga meie galaktika teises otsas tegelevad mingid mõistusega olendid sama asjaga? Autorid Hardi Volmer ja Peeter Volkonski.

21.40 "Olmeheidutus" (Eesti 2011)

Noor ja tugev inimkeha on looduse kunstiteos. Aga kas kõik, millega ta kokku puutub, peab muutuma kunstiks? Kui aga kogu kunst on vaid imitatsioon, siis mille imitatsioon on see kaunite kunstide maailm, mille kodused kapid peidavad endas kolmemõõtmelisi pahesid? Režissöör Hardi Volmer.

21.55 "Tulivesi" (Eesti 1994)

Meri, mehed, armastus, viin ja püssirohi. Film elust ühes Eestimaa põhjaranniku kalurikülas 1920. aastate lõpus, mil paljud hulljulged noored mehed tegelevad riskantse salapiirituseveoga ülemerenaabrite juurde Soome.

Nukufilmilavastaja Hardi Volmeri ja ajaloolase Ott Sandraki stsenaarium on aluseks vaba fantaasialennuga filmile, mis siiski ammutab ainet tõestisündinud asjadest, olgu siis toonasest poliitilisest ladvikust kuuldunud kahtlustest või rannakülades reaalselt aset leidnud sündmuste kirjeldustest ning nendest inspireeritud legendidest.

Osades Erik Ruus, Jaan Tätte, Epp Eespäev, Ain Lutsepp, Lembit Ulfsak, Tõnu Kark, Marko Matvere, Eve Kivi jt. Režissöör Hardi Volmer, stsenaristid Ott Sandrak ja Hardi Volmer, operaator Arko Okk, kunstnik Toomas Hõrak, helilooja Olav Ehala, toimetaja Tõnu Karro, produtsent Mati Sepping.