Kaks ajakirjanikku proovivad ETV+ uues projektis kriisisituatsioonis ellu jääda

Kuna elektrikatkestuse oht võib lähitulevikus reaalsuseks kujuneda, uurivad ajakirjanikud võimalikke lahendusi selles situatsioonis ning suhtlevad erinevate ekspertidega, kes annavad nende ettevõtmistele oma hinnanguid, kirjutab ERR-i venekeelne portaal.

Projekti jooksul varusid ajakirjanikud endale vajalikke hädaabiesemeid nagu toit, ravimid ja majapidamistarbed; uurisid, kui valmis on nende kodu võimalikuks kriisiks; tutvusid päästeameti soovitustega. Lisaks kuulasid nad Ukraina sõda oma silmaga tunnistanud inimeste lugusid.

"Olen valmis" Autor/allikas: Dmitri Kulikov/ERR

Saates "Üksi läbi metsa" tõelise ellujäämiskursuse läbinud Kulikov rääkis, et nüüdne saatesari on esimest väga erinev, kuid sugugi mitte vähem huvitav. Tema sõnul on ta omandanud oskused, mis näiteks praegu Kiievi elanikke tabanud situatsioonis väga kasulikud on.

"Kõige eredam elamus minu jaoks oli ilmselt arusaamine, et apokalüpsise korral suren mina esimesena," naeris Volohhonskaja. "Vähemalt sain tänu sellele projektile teadmised, kuidas kriisisituatsioonis ellu jääda. Üks asi on lugeda soovitusi spetsiaalsetel veebilehtedel, hoopis teine aga näha tõelises ohukorras, olgugi kunstlikult tekitatud."

"Olen valmis" Autor/allikas: Dmitri Kulikov/ERR

"Olen valmis" on ETV+ eetris pühapäeva õhtul kell 21.