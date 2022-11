Marek Sadam: ilma N-Eurota poleks ka Sadamasilda

N-Euro laulja Marek Sadam tunnistas saates "Hommik Anuga", et välimus oli väga suur osa bändist ning tänu sellele sai ta palju positiivset tähelepanu, kuid tundis ka diskrimineerimist.

Omalaadse soenguga oli Sadama sõnul võimalik väga hästi ka igapäevaelus hakkama saada. Kõige kauem oli see järjest peas poolteist kuud. Soengut teeb ta endale ise ja see võtab aega kaheksa tundi.

N-Euro kujundas Sadamat palju ja saadab teda siiani. "Ta raskendas kindlasti Sadamasilla tulekut," tunnistas muusik, et N-Euro võis vahel ka takistuseks olla. "Kindlasti on selline eelarvamus ja see on tegelikult inimestele andestatav." Samas ei oleks tema sõnul ilma N-Eurota ka tema praeguseid laule.