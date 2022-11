Poplaulja ja räppar Aaron Carter suri 34-aastaselt

Carter leiti laupäeva hommikul oma California kodus olevast vannist, kirjutab BBC.

"Praegu on väga halb aeg, me püüame aru saada, mis juhtus ja mis oli surma põhjuseks," teatas Carteri meeskond. "Oleme endast samamoodi väljas nagu kõik teisedki ning loodame, et fännid saadavad oma mõtted ja palved perekonnale."

Carteri karjäär sai alguse lapsstaarina Backstreet Boysi tuuridel ja kontsertidel soojendades, lisaks tegi ta ka edukat soolokarjääri.

1990. aastatel lõpus ja 2000. alguses müüs ta miljoneid albumeid, millest esimene ilmus, kui laulja oli vaid üheksa-aastane.