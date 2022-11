Peeter Koppel "Ajujahi" osalistele: ettevõtjana ei ole häbiasi olla ahne

Edasipääsenute puhul hinnati nii tiimi järjekindlust, toote või teenuse arengut, idee potentsiaali kui ka seda, mil määral tiimid on oma mentorite nõuandeid kuulda võtnud.

Ajujahi üheksa parimat tiimi tänavusel hooajal on The Naturist, FitSphere, Justacart, Pickitwise, Myceen, Steelmonitor, Complok, Kõnekindlus ja Filaret.

Võistlejate sooritusi hindas viieliikmeline žürii, kuhu kuuluvad Eve Peeterson (Startup Estonia juht), Mailiis Ploomann (Elisa Eesti erakliendiüksuse juht ja juhatuse liige), Peeter Koppel (SEB privaatpanganduse strateeg), Ivo Remmelg (NestCap fondijuht ja ingelinvestor) ja Tanel Erm (Microsofti Eesti arenduskeskuse tegevjuht).

Peeter Koppeli sõnul oleks tema isiklikult valmis mõõdukas koguses investeerima Complokki, mis näib soovivat haarata finantssektori (kohustuslike) koolituste turu ja vastava sertifitseerimise. "Ma lihtsalt tean ja saan aru, et see turg on olemas ning Complok võimaldab oma klientidel efektiivsust tõsta," lisas Koppel, kelle arvates paistavad praegu ettevõtluses enim domineerivat rohelisus, flirt ringmajandusega ning äri käigus planeedi päästmine.

"Ettevõtjana ei ole häbiasi olla ahne," rõhutas Koppel. "Teiseks - maailma päästmine on õige ja õilis tegevus, kuid seda ei ole võimalik teha nii, et selle käigus raha ei teeni. Kui raha ei teeni, sureb ka päästmisprotsess n-ö loomulikku surma. Mina tahaks heade pitch'ide ja korraliku show juurde näha ka seda, kust ja kui palju raha võiks tulema hakata? Kes kliendid on? Kes on konkurendid? Kas ollakse kindel, et tekitatakse originaalset intellektuaalomandit?"

"Ajujaht" on Eesti Televisiooni eetris neljapäeviti kell 22.05. Võitja selgub otsesaates 8. detsembril.