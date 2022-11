Alika Milova: kõige olulisem on jääda iseendaks

Milova võistluslugu sümboliseerib sildasid, mis iga inimese elus on. Laulja selgitas, et kõikide elus on sillad, mis koosnevad mälestustest, kogemustest, probleemidest ja headest tunnetest.

"Ühel hetkel hakkavad need sillad vanaks minema ja neid peab tagasi ehitama hakkama. Selle sisse peab enda sisemist jõudu panema ja ma väga soovin, et keegi kunagi ei annaks alla ja alati oleks motivatsiooni, kuna me elame ainult ühe korra," selgitas ta.

"Tahan selle lauluga lootust anda nii endale kui ka teistele inimestele," lisas ta.

Milova usub, et just praegu on ta elus õiges kohas, et Eesti Laulust osa võtta. "Ma olen hästi elevil ja jõudu täis. Natukene juba igatsen kripeldamist ja närvi, mis "Eesti otsib superstaari" saates oli. Mu keha ja vaim vajab seda."

Võistlusel teistest erineda Milova ja ei püüa. "Ma lihtsalt olen see, kes ma olen ja olen iseenda ja teiste inimestega aus. Kedagi teist ma mängima ei hakka," märkis ta.

"Kõik olulisem on jääda iseendaks, sest unustatakse, et ekraani taga olevad inimesed ei ole rumalad. Nad saavad aru kui sa ei tee seda ausalt."