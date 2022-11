M Els oma Eesti Laulu võistlusloost: mulle tõesti väga meeldib see

Merili Käsper ehk M Els pääses Eesti Laulule looga "So Good At What You Do", mille on kirjutanud Stefan Airapetjan, Andreas Poom, Hugo Martin Maasikas ja Gevin Niglas.

Käsper tunnistas, et emotsioonid, mis teda poolfinaali pääsemise puhul valdavad, on segased. "On elevust ja närveerimist, aga hästi tore on," selgitas ta Eesti Laulu pressikonverentsil.

Käsperi muusikaline teekond sai alguse 2020. aastal, mil Stig Rästa laulja oma muusikakirjutamise kursuselt avastas. "Ta kutsus mu stuudiosse ühte lugu sisse salvestama – see on see sama lugu, millega me osaleme. Laulsin selle sisse ja sellest ei saanud pikalt midagi. Hiljuti arutasime Gevin Niglasega, et võiks Eesti Laulule minna ja ta pakkus just selle loo välja," rääkis ta.

Eesti Laulult ootab muusik seda, et võimalikult paljud inimesed võistluslaulu kuuleksid. "Mulle tõesti väga meeldib see," märkis ta.