Andreas oma Eesti Laulu võistlusloost: võib emotsionaalsust oodata

Andreas Poom pääses Eesti Laulu poolfinaali looga "Why Do You Love Me", mis on kirjutatud koostöös Alan Roy Scotti ja Julia Sundbergiga.

"Why Do You love Me" sündis Rootsis ühes laulukirjutamislaagris, kuhu tulid üle maailma produtsendid, laulukirjutajad ja lauljad kokku. "Seal sattusin ühte tuppa andekate inimestega, kellele rääkisin oma ideest, millest laulu kirjutada," rääkis Poom.

Laul "Why Do You Love Me" räägib muusiku sõnul kahtlemisest. "Kahtlen, miks mul osad sõbrad ikkagi olemas on või kas ma väärin üldse osi sõprussuhteid," selgitas laulja.

Muusiku sõnul on võistluslaul päris melanhoolne ning selles on nii kõgemaid kui ka madalamaid hetki. "Võib emotsionaalsust oodata," kinnitas ta.