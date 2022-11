Kaw Eesti Laulu poolfinaali jõudmisest: emotsioonid on laes

"Emotsioonid on laes, kui ma olen aus," sõnas Kaw Eesti Laulu poolfinaliste tutvustaval pressikonverentsil. "Väga kihvt, ma alguses ei osanud seda arvata. Kui ma "Ringvaates" nägin, et edasi sain, siis tõmbas korraks kõrvad lukku küll ja näo pahviks, et issand jumal, mis nüüd edasi saab," muljetas ta.

Muusiku sõnul on ta väga elevil ning rõõmus.

Võistluslugu iseloomustas Kaw kui räpilikku ja rokilikku: "See on midagi uut mu jaoks." Laul räägib erinevatest valikutest meie elus, nii raskematest kui ka kergematest.

Esimest korda Eesti Laulul olles ootab Kaw võistluselt eelkõige kogemust. "Üritan nautida kõike, mis sellega kaasneb ja leida uusi tutvusi."