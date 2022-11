Mia: oluline on võtta rahulikult ja protsessi nautida

Eesti laul 2023 poolfinalist Mia osaleb võistlusel looga "Üks samm korraga". Laulja rääkis, et laul on justkui meeldetuletus iseendale, et tuleb rahulikult võtta ja protsessi nautida.

"See lugu lihtsalt tuli ühel hetkel minu seest. Kevadel hakkasin vaikselt samme astuma, et muusikasse tagasi tulla. See kõik võttis aega, aga ma panin endale kõrgemaid sihte, et see, mis praegu on, pole piisavalt hea," rääkis ta.

"Ühel hetkel tuli minu seest välja see, et võtaksin üks samm korraga. Võta rahulikult ja naudi protsessi. See on lõpuks palju olulisem, kui see, et sa jõuad kuskile, aga sa ei naudi seda," kirjeldas laulja loo "Üks samm korraga" sündi.

Mia rääkis, et juba sellega, et ta Eesti Laulu poolfinaali pääses, on ta kõik endale seatud ootused ületanud. Võistluse ajal ootab ta endalt seda, et ta annaks endast parima ja suudaks hetke nautida. "Mul on kalduvus närveerida ja oma kehast justkui välja minna," selgitas ta.