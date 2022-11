Carlos Ukareda Eesti Laulust: ootan uuesti Eesti publiku ette tulemist

Eesti Laul 2023 poolfinalist Carlos Ukareda rääkis, et ootab võistluselt enim seda, et end taas Eesti publikule näidata.

Muusik tunnistas, et konkursiga seoses on tal mõnus põnevus sisse tulnud. "Kogu see protsessi melu on hästi mõnus," märkis ta.

Võistluselt ootav Ukareda seda, et taas Eesti publiku ette tulla. "Et näidata neile enda muusikat ja seda, milline ma olen," sõnas laulja.

"Whiskey Won't Forget" räägib Ukareda sõnul lahkuminekust. "See räägib, kuidas pärast katkiläinud suhet on alati head asjad need, mis kipuvad meelde jääma. Mis sest, et kõik on läbi, ootad ikka, et kunagi on võimalus uuesti proovida," selgitas laulja.