Janek Valgepea Eesti Laulu võistluslugu räägib asjade selgeksrääkimisest

Eesti laul 2023 poolfinalist Janek Valgepea astub võistlustulle lauluga "House of Glass". Muusik selgitas, et lugu räägib sellest, kui oluline on asjad omavahel selgeks rääkida.

Muusik selgitas, et "House of Glass" räägib olukorrast, kus kahe inimese vahelises suhtes on tulemas lõpp. "Lugu ütleb, et istuge maha ja rääkige nagu täiskasvanud, et mis on need asjad, mis on vaja ära lahendada selleks, et te saaksite koos elus edasi minna."

Valgepea usub, et laulul võib iga kuulaja jaoks erinev tähendus olla. "Mõni võib seda kuulates oma karjäärile mõelda. Vahepeal on nii, et valitakse töö, mis ei tule välja, ja siis ongi selline armastuse ja vihkamisega suhe."

Laulja sõnul on tema võistluslugu skandinaavialik ja väga energeetiline. "Ma ei suuda ära oodata, et inimesed seda lugu kuulda saaksid. Mul on suur au, et ma Kjetil Morlandiga sellise loo valmis sain."