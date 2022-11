Merlyni Eesti Laulu võistluslugu erineb 180 kraadi tema varasemast loomingust

Artist selgitas, et konkursil osaleb ta Merlyni, mitte Merlyn Uuskülana. "Kõik see, mida ma olen eelnevalt eestikeelsena teinud, on Merlyn Uusküla, aga selle konkursiga sündis uus artist Merlyn, kes siis hakkab tegema täiesti teistsugust muusikat. See, mis sellel konkursil tuleb, on 180 kraadi teine, kui see, mida ma varem teinud olen" rääkis ta.

Merlyni sõnul on tema võistluslugu "Unicorn Vibes" väga läänelik. "Seal on hoopis teine meeleolu ja teised helid. Selles loos ei räägi ma armastusest ja suhetest, vaid ma laulan ükssarvikutest ehk kõrgematest energiatest. Selleks, et sa saaksid oma elus saavutada edu ja häid asju, pead sa ühinema ükssarvikute energiaga."